L’inserviente chiede di indossare la mascherina | ed è subito rissa

Leggi su chenews

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Una vicenda che certifica il momento di forte tensione che in questo momento vive il nostro paese. Stress da covid? Carabinieri (Facebook)Laal supermercato di Fabriano era scoppiata per motivi che si potrebbero definire futili. Una donna che arriva al supermercato senzala, qualcosa che già di per se dovrebbe rappresentare un problema, per se e per gli altri, considerato che si è in un luogo pubblico e mediamente affollato, per di più chiuso. Insomma la posizione della donna era già abbastanza compromessa in partenza. Ma questo non turba minimamente la signora in questione. Succede che uno degli inservienti del supermercato, in servizio quel giorno,alla donna dilaprotettiva, cosi come si dovrebbe, cosi come ...