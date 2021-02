La truffa del finto nipote malato di Covid (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tentavano di truffare un'anziana ma lei ha chiamato la polizia. L'intercettazione telefonica: 'Fai un sacchetto con i gioielli e aspetta in strada, passerà un operatore dell'ospedale a ... Leggi su today (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tentavano dire un'anziana ma lei ha chiamato la polizia. L'intercettazione telefonica: 'Fai un sacchetto con i gioielli e aspetta in strada, passerà un operatore dell'ospedale a ...

atestaltasempre : RT @GiuseppePalma78: Il #M5S è una truffa. Oggi gli iscritti votano su #Rousseau l'appoggio al governo #Draghi su un presunto ministero del… - Today_it : La truffa del finto nipote malato di Covid - emmemea : RT @2didenari: La truffa del “codice a 6 cifre” corre su #WhatsApp e sfrutta il codice univoco (costituito appunto da sei cifre) necessario… - lellone_ : Pensa se ci avessero fatto votare il giorno prestabilito, se non ci avessero promesso mari e monti in caso di vitto… - infoitscienza : WhatsApp,allarme anche in Sicilia per la truffa del “Codice a 6 cifre” -