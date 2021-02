Juventus, Bonucci: “Gattuso un grande allenatore, ma noi obbligati a vincere” (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Juventus sembra aver ingranata la giusta marcia. Dopo la sconfitta in campionato contro l'Inter, i bianconeri hanno infilato una serie notevole di vittorie. Dapprima sono rientrati in lotta per il campionato; poi hanno conquistato il pass per la finale di Coppa Italia, vendicandosi proprio dei nerazzurri.caption id="attachment 1069801" align="alignnone" width="3543" Bonucci (getty images)/captionSCONTRO DIRETTOLa Juventus è attesa dal match contro il Napoli. Il difensore Leonardo Bonucci parla della sfida ai microfoni di Sky Sport: "Ho avuto la fortuna di avere Gattuso al Milan, è un grande allenatore e ha uno staff fatto di uomini veri. Auguro a loro sempre il meglio. La partita di Supercoppa deve essere archiviata, abbiamo vinto ma ci aspetta un'altra gara e non ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lasembra aver ingranata la giusta marcia. Dopo la sconfitta in campionato contro l'Inter, i bianconeri hanno infilato una serie notevole di vittorie. Dapprima sono rientrati in lotta per il campionato; poi hanno conquistato il pass per la finale di Coppa Italia, vendicandosi proprio dei nerazzurri.caption id="attachment 1069801" align="alignnone" width="3543"(getty images)/captionSCONTRO DIRETTOLaè attesa dal match contro il Napoli. Il difensore Leonardoparla della sfida ai microfoni di Sky Sport: "Ho avuto la fortuna di avereal Milan, è une ha uno staff fatto di uomini veri. Auguro a loro sempre il meglio. La partita di Supercoppa deve essere archiviata, abbiamo vinto ma ci aspetta un'altra gara e non ...

ZZiliani : 26 gennaio 2013, fischio finale di Juventus-Genoa 1-1(arbitro #Guida). Quando #Bonucci non aveva bisogno di ricorda… - forumJuventus : #NapoliJuve sabato ore 18. Formazione GdS: 'Sarà 3-5-2 con Morata e Ronaldo in attacco. In difesa agiranno Bonucci,… - JuventusTV : Le voci dei bianconeri dall'Allianz Stadium nel post partita di #JuveRoma! ?? ?? Mister @Pirlo_official ??… - pccpla : RT @GiovaAlbanese: #Juventus Leggero affaticamento muscolare per #Bonucci ?? - ItaSportPress : Juventus, Bonucci: 'Gattuso un grande allenatore, ma noi obbligati a vincere' - -