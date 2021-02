Il vaccino per i giovani (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tra le case farmaceutiche è iniziata la corsa per riuscire a vaccinare ragazzi e bambini, dimenticati dalle cronache della malattia ma fondamentali per ottenere l'immunità di gregge (in Italia sono circa il 16 per cento della popolazione). Per gli esperti si è perso tempo. Ma adesso, «Facciamo presto». Dosi che viaggiano incerte, somministrazioni difficoltose: la macchina per la vaccinazione di adulti e anziani va a rilento. E mentre si osserva con apprensione il suo farraginoso procedere, c'è un pezzo di mondo defilato: quello dei giovani, lasciati in fondo all'anagrafica del diritto di fiala. Non potrebbe essere altrimenti: a oggi il vaccino anti-Covid è vietato ai minori. Quello di Pfizer–BioNTech è somministrabile dai 16 anni in su, quello di Moderna e di AstraZeneca ai maggiorenni. Ciononostante, molto si muove dietro le quinte. Il tema è riuscire ... Leggi su panorama (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tra le case farmaceutiche è iniziata la corsa per riuscire a vaccinare ragazzi e bambini, dimenticati dalle cronache della malattia ma fondamentali per ottenere l'immunità di gregge (in Italia sono circa il 16 per cento della popolazione). Per gli esperti si è perso tempo. Ma adesso, «Facciamo presto». Dosi che viaggiano incerte, somministrazioni difficoltose: la macchina per la vaccinazione di adulti e anziani va a rilento. E mentre si osserva con apprensione il suo farraginoso procedere, c'è un pezzo di mondo defilato: quello dei, lasciati in fondo all'anagrafica del diritto di fiala. Non potrebbe essere altrimenti: a oggi ilanti-Covid è vietato ai minori. Quello di Pfizer–BioNTech è somministrabile dai 16 anni in su, quello di Moderna e di AstraZeneca ai maggiorenni. Ciononostante, molto si muove dietro le quinte. Il tema è riuscire ...

