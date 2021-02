Il dramma della giovane Laura, uccisa dalla malattia a soli 38 anni (Di giovedì 11 febbraio 2021) Laura Gandini aveva solo 38 anni: si è spenta mercoledì dopo aver lottato e convissuto a lungo con un terribile male. Ne danno il triste annuncio i genitori, mamma Luigina e papà Sandro, e il compagno ... Leggi su bresciatoday (Di giovedì 11 febbraio 2021)Gandini aveva solo 38: si è spenta mercoledì dopo aver lottato e convissuto a lungo con un terribile male. Ne danno il triste annuncio i genitori, mamma Luigina e papà Sandro, e il compagno ...

crocerossa : ??'Oggi celebriamo una delle pagine strappate più dolorose della storia del XX secolo che ha coinvolto anche la… - a_padellaro : DRAGHI SI OCCUPI DEL DRAMMA DELLA POVERTÀ In queste ore di fervida attesa, i giornali dedicano ampio spazio al toto… - Pontifex_it : Chiediamo la grazia di avere occhi per vedere il dramma dei nostri fratelli e sorelle vittime della tratta di perso… - Teresa12401552 : RT @a_padellaro: DRAGHI SI OCCUPI DEL DRAMMA DELLA POVERTÀ In queste ore di fervida attesa, i giornali dedicano ampio spazio al totoministr… - LucianoDavite : RT @Straccia2: Draghi si occupi del dramma della povertà -