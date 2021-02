I 5 stelle più divisi che mai consumano la farsa e dicono sì a Draghi

Leggi su panorama

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ed alla fine il Movimento 5ha detto si. 44 mila su 74 mila votanti, pari al 59,3%, sono stati i favorevoli al sostegno per il Governonel voto sulla Piattaforma Rousseau. Esito che alla fine fa tirare un sospiro di sollievo a Grillo, Conte e Di Maio impegnati come non mai in prima persona per far entrare i grillini nel terzo esecutivo della legislatura.sicuramente ora non ha più ostacoli davanti a sé e la corsa alla presentazione del suo governo è tutta in discesa avendo di fatto raccolto attorno a se quasi il 90% del Parlamento. Certo, fa sorridere il fatto che si sia perso un giorno, forse due, per attendere il libera di poco più di 40 mila persone ma la «democrazia» pentastellata questo prevede ed anche l'ormai prossimo Presidente del Consiglio si è dovuto adeguare. Ma anche questa ultima fatica (assurda) è ...