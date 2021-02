Governo, Braga (Pd): “Bene transizione ecologica, ma attenti a dimensione sociale” (Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA – Che ci sia un ministero della Transizione ecologica nel possibile governo Draghi “e’ un fatto molto positivo. Ed e’ positivo che a partire da questa intuizione i temi della sostenibilità siano in cima all’agenda politica“. Certo, “vedo che c’è molto stupore, anche da parte della stampa e degli osservatori, ma in realtà credo che Draghi stia esattamente dando coerenza alla scelta fatta in Europa dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che già nel suo primo discorso ha parlato di neutralità climatica e sviluppo sostenibile“. Ciò detto, “un governo europeista, che noi sosteniamo convintamente, non poteva che partire da questo tema”. Chiara Braga, responsabile Ambiente e coordinamento Ufficio per il Programma della segreteria nazionale Pd, deputata membro della commissione Ambiente di Montecitorio, lo dice in una conversazione con la Dire. Servirà attenzione, però, alla dimensione sociale, perché la transizione “non sarà neutrale e avrà un impatto su settori produttivi, lavoratori e fasce sociali” e si dovrà agire “per tutelare le fasce più deboli e meno protette”, spiega. Insomma, si dovrà evitare un ‘caso Gilet gialli’. Leggi su dire (Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA – Che ci sia un ministero della Transizione ecologica nel possibile governo Draghi “e’ un fatto molto positivo. Ed e’ positivo che a partire da questa intuizione i temi della sostenibilità siano in cima all’agenda politica“. Certo, “vedo che c’è molto stupore, anche da parte della stampa e degli osservatori, ma in realtà credo che Draghi stia esattamente dando coerenza alla scelta fatta in Europa dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che già nel suo primo discorso ha parlato di neutralità climatica e sviluppo sostenibile“. Ciò detto, “un governo europeista, che noi sosteniamo convintamente, non poteva che partire da questo tema”. Chiara Braga, responsabile Ambiente e coordinamento Ufficio per il Programma della segreteria nazionale Pd, deputata membro della commissione Ambiente di Montecitorio, lo dice in una conversazione con la Dire. Servirà attenzione, però, alla dimensione sociale, perché la transizione “non sarà neutrale e avrà un impatto su settori produttivi, lavoratori e fasce sociali” e si dovrà agire “per tutelare le fasce più deboli e meno protette”, spiega. Insomma, si dovrà evitare un ‘caso Gilet gialli’.

