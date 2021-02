Giulia De Lellis in pole position per la conduzione di un reality famoso (Di giovedì 11 febbraio 2021) Giulia De Lellis sarebbe in pole position per il ruolo di conduzione di un reality show famosissimo in tutto il mondo e di cui ho parlato anche io su questo blog nel corso degli anni, dato che ha lanciato numerose celebrity star (che hanno poi sbancato il lunario su OnlyFans): sto parlando di Love Island. La versione italiana del celebre reality debutterà infatti su Real Time e secondo Dagsopia sarà condotta da Giulia De Lellis. “È noto da mesi l’arrivo di Love Island sulle reti del gruppo di Discovery, il reality show già adattato in diciotto paesi è destinato a Real Time. Il programma, prodotto da Fremantle, prevede l’isolamento di un gruppo di concorrenti in una villa lussuosa dove sono ripresi sempre dalle ... Leggi su biccy (Di giovedì 11 febbraio 2021)Desarebbe inper il ruolo didi unshow famosissimo in tutto il mondo e di cui ho parlato anche io su questo blog nel corso degli anni, dato che ha lanciato numerose celebrity star (che hanno poi sbancato il lunario su OnlyFans): sto parlando di Love Island. La versione italiana del celebredebutterà infatti su Real Time e secondo Dagsopia sarà condotta daDe. “È noto da mesi l’arrivo di Love Island sulle reti del gruppo di Discovery, ilshow già adattato in diciotto paesi è destinato a Real Time. Il programma, prodotto da Fremantle, prevede l’isolamento di un gruppo di concorrenti in una villa lussuosa dove sono ripresi sempre dalle ...

xSha97 : GIULIA DE LELLIS CONDUTTRICE - BITCHYFit : Giulia De Lellis in pole position per la conduzione di un reality famoso - SoniaDLTwitt : Complimenti per l’ortografia. Chi è il vostro copywriter? Giulia De Lellis? #Draghi #M5S #piattaformarousseau - zazoomblog : Giulia De Lellis pronta per la conduzione di un reality: ecco quale - #Giulia #Lellis #pronta #conduzione - gwenwithoutajoy : RT @_bumblebeeeeeee: sarebbe meglio avere più influencer come sayrevee che come giulia de lellis change my mind -