È la Giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza (Di giovedì 11 febbraio 2021) Oggi si celebra la Giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza: la ricorrenza è stata istituita nel 2015 dall’Onu Nel 2015 l’Organizzazione delle Nazioni Unite, Onu, ha scelto l’11 febbraio come data dedicata alla Giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza. Un appuntamento voluto per ricordarci di combattere ogni giorno quelle barriere ideologiche… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Oggi si celebra la: la ricorrenza è stata istituita nel 2015 dall’Onu Nel 2015 l’OrganizzazioneNazioni Unite, Onu, ha scelto l’11 febbraio come data dedicata alla. Un appuntamento voluto per ricordarci di combattere ogni giorno quelle barriere ideologiche… L'articolo Corriere Nazionale.

matteosalvinimi : Oggi, Giornata Mondiale del Malato, nella celebrazione della Madonna di Lourdes, un pensiero a chi lotta contro la… - repubblica : È la Giornata Mondiale delle Donne nella Scienza, ma in Italia pesa ancora il divario di genere nelle materie #Stem… - SaveChildrenIT : #noncivuoleunascienza per capire che...#civuoleunascienziata e che l’accesso delle donne al mondo scientifico è ost… - Monaco_Leonardo : RT @Radio1VivaVoce: #ambiente #stopglobalwarming @marcocappato: L'idea è quella di voler creare in #Europa una tassa per le emissioni di #C… - gd_SaveChildren : RT @SaveChildrenIT: #noncivuoleunascienza per capire che...#civuoleunascienziata e che l’accesso delle donne al mondo scientifico è ostacol… -