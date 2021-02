Docente positivo alla “Madre Teresa di Calcutta” di Avellino | quattro classi in quarantena

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Le attività didattica in presenzascuola primaria “di” del quinti circolo didattico di. La conferma è giunta in tarda serata dopo la positività di unadella scuola. Il tutto in attesa della comunicazione ufficiale del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di. Predisposta laa scopo precauzionale per gli alunni delle1A, 1B, 2A, 3B. La scuola pertanto provvederà in tempo utile a sanificare tutti gli ambienti scolastici. Lenon coinvolte nella(3A, 4A, 5A, 4B, 5B) il giorno 12 febbraio riprenderanno regolarmente le attività didattiche in presenza. L'articolo ...

ottopagine : Docente e studente positivo: chiuso il liceo di Capua #Capua - QuiNewsElba : Docente positivo al Covid, scuola materna chiusa | Attualità #Portoferraio #Elba - irenestorti1 : RT @toscanamedianew: Insegnante positivo al Covid, scuola materna chiusa | Attualità PORTOFERRAIO - Nuvolina22 : RT @toscanamedianew: Insegnante positivo al Covid, scuola materna chiusa | Attualità PORTOFERRAIO - toscanamedianew : Insegnante positivo al Covid, scuola materna chiusa | Attualità PORTOFERRAIO -

Ultime Notizie dalla rete : Docente positivo

Grandangolo Agrigento

Se il bilancio nel privato, in Ticino l'OCST, ricevute alcune segnalazioni, punta il dito invece contro il Cantone. Si ... Per unlo spezzettamento non possibile per ragioni di servizio, ...Spotorno . Questa mattina, dopo lo stop di qualche giorno dovuto all'isolamento per potenziale contatto con unal covid, sono rientrati a scuola i ragazzi della scuola media di Spotorno. Dopo aver effettuato tutte le procedure previste, e la sanificazione straordinaria da parte del Comune, ...“Ho ricevuto la notizia di un nuovo caso di positività al Covid-19 presso il liceo “Gatto” tra gli studenti. La notizia mi è giunta proprio in questi minuti. La persona in questione, per un discorso d ...Coronavirus a Cicciano, caso positivo al liceo Medi: sospese lezioni in presenza. La decisione del dirigente scolastico ...