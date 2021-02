Crescioli Croce Rossa Italiana | struttura realizzata in tempi record grazie a persone ed esperienza

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Entra in funzione oggi, 11 febbraio, il nuovo centro vaccini della Regione Lazio all’aeroporto Fiumicino di Roma. Il primo in assoluto realizzato in uno scalo italiano ed è natoalla collaborazione di Aeroporti di Roma e, che gestirà l’inoculazione dei vaccini attraverso il suo personale sanitario. Il centro vaccinale di Fiumicino disporrà di 65 cabine, di cui 25 per l’inoculazione dei vaccini, 160 sedute nell’area di osservazione medica, un parcheggio auto di circa 330 posti. Lasarà anche dotata di servizi igienici, oltre ad essere disponibile un servizio di ristorazione. La nuova area dedicata alla somministrazione dei vaccini è facilmente raggiungibile dall’autostrada Roma-Fiumicinoanche ad una segnaletica stradale ...