Crediamo ancora in un M5s che lotta per l’ambiente? (Di giovedì 11 febbraio 2021) Alla fine sarà anche questa volta la piattaforma Rousseau a decretare se il governo Draghi potrà contare sull’appoggio del Movimento 5 stelle. Il quesito su cui dovranno esprimersi gli iscritti è una sviolinata per il sì, dal momento che più che una domanda neutrale sembra un’esposizione del perché sostenere il nuovo esecutivo è una buona idea. A spiccare più di tutti è la rivendicazione che il nuovo governo “tecnico-politico” avrà un Ministero della transizione ecologica, come da espressa richiesta pentastellata. Non lasciamoci sfuggire questa occasione di cambiare l’Italia dal punto di vista ambientale, sembrano insomma dirci i copywriter grillini. Beppe Grillo, Photographer Alessia Pierdomenico/Bloomberg via Getty ImagesLe battaglie ecologiche hanno contraddistinto il Movimento sin dalla sua nascita. Una delle cinque stelle è proprio dedicata all’ambiente e non è ... Leggi su wired (Di giovedì 11 febbraio 2021) Alla fine sarà anche questa volta la piattaforma Rousseau a decretare se il governo Draghi potrà contare sull’appoggio del Movimento 5 stelle. Il quesito su cui dovranno esprimersi gli iscritti è una sviolinata per il sì, dal momento che più che una domanda neutrale sembra un’esposizione del perché sostenere il nuovo esecutivo è una buona idea. A spiccare più di tutti è la rivendicazione che il nuovo governo “tecnico-politico” avrà un Ministero della transizione ecologica, come da espressa richiesta pentastellata. Non lasciamoci sfuggire questa occasione di cambiare l’Italia dal punto di vista ambientale, sembrano insomma dirci i copywriter grillini. Beppe Grillo, Photographer Alessia Pierdomenico/Bloomberg via Getty ImagesLe battaglie ecologiche hanno contraddistinto il Movimento sin dalla sua nascita. Una delle cinque stelle è proprio dedicata ale non è ...

CircusRedTicket : RT @ChiaraNonEsiste: Noi, bambini invecchiati, che ci crediamo ancora. Noi, irriducibili sognatori. - gabryjoy : RT @AndreON57802640: COLPISCE LE COSCIENZE di pochi, Xchi crede veramente in questa Nazione questo è un giorno di lutto profondo, dispiace… - ysmaeIramirez : noi che crediamo ancora nell'amore profondo e che ci preoccupiamo per le sorti del mondo che gli vogliamo bene a qu… - gettasofia : RT @AndreON57802640: COLPISCE LE COSCIENZE di pochi, Xchi crede veramente in questa Nazione questo è un giorno di lutto profondo, dispiace… - MicheleMader : RT @CasolaStella: @Aldo43493875 @La_manina__ @PieraBelfanti Quanto durerà l’effetto miracoloso del nome “Draghi” sui mercati? Davvero c’è c… -

Ultime Notizie dalla rete : Crediamo ancora Le proposte delle imprese a Draghi per la ripresa

... crediamo che accanto a questi investimenti vada fatta una semplificazione della P. A., un ... ''Sei imprese su dieci sono ancora ai primi stadi dell'economia 4.0 - ha spiegato Prete - e in un caso su 3 ...

La Sardegna 'in rosa' che non cede alla crisi (11/02/2021)

Poi c'è stata una ripresa che ci ha permesso di assumere tre persone, di cui due sono ancora in ... Nonostante tutti questi problemi crediamo fortemente in questa attività , e ringrazio sempre i nostri ...

Crediamo ancora in un M5s che lotta per l ambiente? Wired.it Crediamo ancora in un M5s che lotta per l'ambiente?

Tav, Ilva e Tap sono battaglie perse o per cui non si è nemmeno lottato. Oggi, con il Ministero della transizione ecologica, il Movimento ritenta la carta green ...

M5S Draghi, sul web la furia degli iscritti: “Beppe ci hai tradito”

Gli iscritto del M5S non hanno apprezzato le manovre di Beppe Grillo e degli altri pentastellati riguardo all'appoggio al governo Draghi.

...che accanto a questi investimenti vada fatta una semplificazione della P. A., un ... ''Sei imprese su dieci sonoai primi stadi dell'economia 4.0 - ha spiegato Prete - e in un caso su 3 ...Poi c'è stata una ripresa che ci ha permesso di assumere tre persone, di cui due sonoin ... Nonostante tutti questi problemifortemente in questa attività , e ringrazio sempre i nostri ...Tav, Ilva e Tap sono battaglie perse o per cui non si è nemmeno lottato. Oggi, con il Ministero della transizione ecologica, il Movimento ritenta la carta green ...Gli iscritto del M5S non hanno apprezzato le manovre di Beppe Grillo e degli altri pentastellati riguardo all'appoggio al governo Draghi.