Covid-19, troppi casi a Policoro scuole chiuse fino al 27 febbraio (Di giovedì 11 febbraio 2021) A Policoro (in provincia di Matera) dove nelle ultime ore sono stati segnalati altri 19 nuovi contagi da Covid, il sindaco Enrico Mascia, con una ordinanza ha sospeso le attività didattiche in presenza delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado fino al 27 febbraio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 febbraio 2021) A(in provincia di Matera) dove nelle ultime ore sono stati segnalati altri 19 nuovi contagi da, il sindaco Enrico Mascia, con una ordinanza ha sospeso le attività didattiche in presenza dellepubbliche e private di ogni ordine e gradoal 27. L'articolo .

EnricoLetta : Il #Covid rimane il drammatico problema quotidiano del paese. Di Covid si continua a morire. Attenzione, non è fini… - Agenzia_Ansa : #Covid l'epidemiologo #Rezza 'Troppi morti, la situazione non è confortante' #ANSA - ilfraggo : @annachefaluovo1 Quindi senza troppi moralismi goditi i prossimi anni senza covid e mi raccomando non attaccarti tr… - lifestyleblogit : Covid, Oms Europa: “Troppi morti e focolai per varianti” - LatinaCorriere : Covid, Roccagorga chiude le scuole per i troppi casi - -