Cormezz | il volto scuro di De Laurentiis in tribuna è più eloquente di tante parole

Le parole di Gattuso nel postpartita della sfida contro l'Atalanta "Non ho parlato col presidente a fine gara" sono il segno di una serata decisamente negativa, l'ennesima per il Napoli che, scrive il Corriere del Mezzogiorno, lascia sul piatto il primo obiettivo stagionale al termine di una partita che non ha praticamente giocato se non per un quarto d'ora della ripresa. Il presidente, che aveva voluto essere ancora vicino alla squadra per incoraggiarla non ha parole De Laurentiis lascia lo stadio senza passare nello spogliatoio. La situazione, del Napoli e di Gattuso, se era possibile, peggiora Lo scenario diventa adesso difficile, il volto scuro di De Laurentiis in tribuna è molto più eloquente di tante parole.

Il presidente, che aveva voluto essere ancora vicino alla squadra per incoraggiarla non ha parole e lascia lo stadio senza passare nello spogliatoio.

CorMezz - Insigne scuro in volto col Genoa: non è in perfette condizioni psico-fisiche

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma su Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è alla ricerca da tempo del gol numero cento ...

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma su Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è alla ricerca da tempo del gol numero cento ...