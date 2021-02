Conte sul governo Draghi: «Favorevole, ma con una maggioranza così estesa la tenuta è a rischio» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Auspica che il nuovo governo possa formarsi al più presto, ma al tempo stesso il premier uscente Giuseppe Conte si dice preoccupato per l’eterogeneità di forze politiche a sostegno di Mario Draghi: «È evidente che, essendo il quadro delle forze che si dichiarano disponibili ad appoggiare la maggioranza molto esteso, possa risentirne la coesione tra le forze stesse», dice al Corriere della Sera. Secondo Conte, il rischio è che possano aumentare «le difficoltà nell’azione di governo, rispetto a questioni che esulino dalla stretta emergenza». Ma le priorità non sono cambiate: «Un nuovo decreto Ristori, il completamento della campagna di vaccinazione e il completamento del Recovery plan». Conte parla anche del suo futuro politico e a proposito di una sua ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 febbraio 2021) Auspica che il nuovopossa formarsi al più presto, ma al tempo stesso il premier uscente Giuseppesi dice preoccupato per l’eterogeneità di forze politiche a sostegno di Mario: «È evidente che, essendo il quadro delle forze che si dichiarano disponibili ad appoggiare lamolto esteso, possa risentirne la coesione tra le forze stesse», dice al Corriere della Sera. Secondo, ilè che possano aumentare «le difficoltà nell’azione di, rispetto a questioni che esulino dalla stretta emergenza». Ma le priorità non sono cambiate: «Un nuovo decreto Ristori, il completamento della campagna di vaccinazione e il completamento del Recovery plan».parla anche del suo futuro politico e a proposito di una sua ...

