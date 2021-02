Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser derubati: lo sfogo su Instagram (Di giovedì 11 febbraio 2021) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser svelano di essere stati derubati e si sfogano su Instagram. La sorella di Belen Rodriguez e lo sportivo hanno raccontato la brutta esperienza sui social. Tornati nella loro casa di Trento infatti hanno scoperto che era stata svaligiata dai ladri. “Purtroppo sabato scorso siamo stati derubati – ha spiegato Ignazio nella Stories -. Degli scarti della società sono entrati in casa nostra ribaltando casa e rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari. Sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere, per derubare le persone – ha concluso -, per violentare le ... Leggi su dilei (Di giovedì 11 febbraio 2021)svelano di essere statie si sfogano su. La sorella di Belene lo sportivo hanno raccontato la brutta esperienza sui social. Tornati nella loro casa di Trento infatti hanno scoperto che era stata svaligiata dai ladri. “Purtroppo sabato scorso siamo stati– ha spiegatonella Stories -. Degli scarti della società sono entrati in casa nostra ribaltando casa e rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari. Sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere, per derubare le persone – ha concluso -, per violentare le ...

