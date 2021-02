Banca Intermobiliare | risultati 2020 superiori a target piano strategico

(Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) –agli obiettivi del2019-2024 e in significativo miglioramento rispetto all’esercizio precedente perche chiude l’esercizio con un risultato ante imposte seppure negativo per 10,7 milioni in riduzione rispetto ai 38,8 milioni del 2019. Il rafforzamento patrimoniale effettuato e gli interventi di razionalizzazione e cost management hanno consentito il raggiungimento di un Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio) del 25,48% contro il 29,27% a fine 2019 ed il 19,74% a fine 2018. Posizione di liquidità ampiamente superiore ai requisiti normativi, con un Liquidity Coverage Ratio (LCR) pari a 193% (182% a fine 2019 e 178% a fine 2018).Raccolta totale da clientela (Total Customer Assets o TCA) pari a circa 4,5 miliardi (5,1 ...

