Aborto | M5S Abruzzo ' Grave circolare su Ru486 | non aiuta donne

(Di giovedì 11 febbraio 2021) L'Aquila - "L'Assessore alla Sanità di RegioneNicoletta Verì pensa dire lenel già difficile percorso di scelta dell'interruzione di gravidanza complicando l'accesso al relativo farmaco. Dalla sua nota emerge la gravità assoluta della situazione in cui versano i consultori sul nostro territorio regionale. Visto che è l'Assessore stesso ad ammettere, di fatto, che queste strutture non sono nelle condizioni per poter dare il necessario supporto a livello socio-sanitario allein un momento quanto mai delicato della propria vita, dovrebbe avere il buongusto di dimettersi immediatamente. È inaccettabile che le conseguenze delle disfunzioni del Sistema Sanitario siano pagate dai cittadini, anche nel momento di massima fragilità, mentre la politica cerca scappatoie di ogni tipo". Lo afferma il ...

Lo afferma il Capogruppoin Regione Abruzzo Sara Marcozzi. "Ci sono state battaglie decennali - continua - in nome dei diritti e delle libere scelte delle donne, eppure sembra che in Regione ...Detto questo, come medico reputo che la legge sull'sia importante perché tutela la salute ... Stefano Giordano () chiede chiarimenti in merito. Risponde l'assessore Francesco Maresca: "La ...Salute L'Aquila - 11/02/2021 13:26 - "L'Assessore alla Sanità di Regione Abruzzo Nicoletta Verì pensa di aiutare le donne nel già difficile percorso di scelta dell'interruzione ...Rosa Barone: «La campagna di 'ProVità, dopo essere stata rimossa in alcune delle città più importanti italiane, adesso sbarca in Puglia» ...