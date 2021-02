Via Prenestina: rapinata e picchiata una donna incinta di 22 anni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nel corso della mattinata di ieri, una giovane donna di 22 anni è stata rapinata e picchiata da due malviventi. La ragazza stava tornando a casa a bordo del suo monopattino elettrico dopo aver prelevato in Posta una grande somma di denaro. Due soggetti si sono avvicinati a lei fingendo di essere Carabinieri e in questo modo sono riusciti a portarle via il marsupio che conteneva ben 11.000 euro. I due ladri non hanno dato importanza al fatto che la ragazza fosse incinta, infatti quando lei ha opposto resistenza l’hanno schiaffeggiata. donna incinta rapinata: i dettagli della vicenda Una giovane donna romena di 22 anni è stata protagonista di una spiacevole vicenda accaduta nel corso della mattinata di ieri. La ... Leggi su romanotizie24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nel corso della mattinata di ieri, una giovanedi 22è statada due malviventi. La ragazza stava tornando a casa a bordo del suo monopattino elettrico dopo aver prelevato in Posta una grande somma di denaro. Due soggetti si sono avvicinati a lei fingendo di essere Carabinieri e in questo modo sono riusciti a portarle via il marsupio che conteneva ben 11.000 euro. I due ladri non hanno dato importanza al fatto che la ragazza fosse, infatti quando lei ha opposto resistenza l’hanno schiaffeggiata.: i dettagli della vicenda Una giovaneromena di 22è stata protagonista di una spiacevole vicenda accaduta nel corso della mattinata di ieri. La ...

zazoomblog : Via Prenestina: rapinata e picchiata una donna incinta di 22 anni - #Prenestina: #rapinata #picchiata - rep_roma : Roma, via Prenestina, donna incinta schiaffeggiata e rapinata da finto carabiniere [di Luca Monaco] [aggiornamento… - AciGlia : RT @Roma_Amore_Mio: L’unica differenza rispetto al 1956 è la costruzione di un’area residenziale all’altezza dell’incrocio con la Prenestin… - AciGlia : RT @Roma_Amore_Mio: Lo sapevate? Location Totò Peppino e la malafemmina. La fattoria di Mezzacapa alla quale i fratelli Caponi (Totò e P… - romamobilita : Traffico intenso in via di Acqua Bullicante, tra via Casilina e via Prenestina-largo Preneste -

Ultime Notizie dalla rete : Via Prenestina Traffico Roma del 10 - 02 - 2021 ore 10:00

...il video con la Roma Fiumicino l'uscita Ostia Acilia e la la ventina altre cose tra la Prenestina e ...a viale Castrense la polizia locale Ci segnano un incidente lungo Corso Italia all'altezza di via ...

Roma, via Prenestina, donna incinta schiaffeggiata e rapinata da finto carabiniere

Sono le 9.08 di martedì quando gli agenti del commissariato Prenestino si precipitano in via Prenestina perche' una 22enne di origini romene, incinta, è stata aggredita da due uomini a bordo di un'...

Donna incinta picchiata da falsi carabinieri che la rapinano in via Prenestina Il Messaggero Donna incinta presa a schiaffi e rapinata: paura in via Prenestina

Paura alla periferia di Roma dove una donna è stata aggredita e rapinata in circostanze ancora del tutto da chiarire. Secondo quanto riportato dalle agenzie, lei è una ragazza romena di 22 anni ed in ...

Roma, via Prenestina, donna incinta schiaffeggiata e rapinata da finto carabiniere

E' successo ieri in via Prenestina. La ragazza, una 22enne di origini rumene, viaggiava a bordo di un monopattino con 11mila euro in un borsello ...

...il video con la Roma Fiumicino l'uscita Ostia Acilia e la la ventina altre cose tra lae ...a viale Castrense la polizia locale Ci segnano un incidente lungo Corso Italia all'altezza di...Sono le 9.08 di martedì quando gli agenti del commissariato Prenestino si precipitano inperche' una 22enne di origini romene, incinta, è stata aggredita da due uomini a bordo di un'...Paura alla periferia di Roma dove una donna è stata aggredita e rapinata in circostanze ancora del tutto da chiarire. Secondo quanto riportato dalle agenzie, lei è una ragazza romena di 22 anni ed in ...E' successo ieri in via Prenestina. La ragazza, una 22enne di origini rumene, viaggiava a bordo di un monopattino con 11mila euro in un borsello ...