USA | tornano a scendere le richieste di mutui settimanali

(Teleborsa) – Scendono le domande di mutuo negli Sati Uniti nella settimana al 5 febbraio 2021. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo del 4,1% dopo il +8,1% della settimana precedente. L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 4,1%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un decremento del 4,7%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi sui mutui trentennali sono calati al 2,96% dal 2,92%.

Scendono le domande di mutuo negli Sati Uniti nella settimana al 5 febbraio 2021 . L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo del 4,1% dopo il +8,1% della ...

