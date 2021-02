Ultime Notizie Roma del 10-02-2021 ore 19 | 10

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio e Movimento 5 per ora non vota su Rousseau Grillo torna con Un Tweet sull’importanza di un super Ministero per l’ambiente ondata di commenti da parte dei militanti certificati sulla piattaforma Rousseau al post con cui prima il garante Grillo e poi il capo politico Vito Crimi hanno decretato la sospensione del voto sul rosso al governo a guida Mario Draghi i primi commenti più numerosi sono quelli dei militanti irritati per la sospensione della votazione ma nel corso della mattinata anche quelli che si schierano con Grillo in attesa delle consultazioni Salvini Berlusconi hanno ribadito la volontà di dare un contributo senza veti e dopo la lunga fila di adesioni da parte delle forze politiche Mario Draghi in casa a via libera delle parti sociali abbiamo espresso il ...

Corriere : Vaccinazioni, von der Leyen loda l’Italia: «Tra gli esempi positivi» - fanpage : Nicola Fratoianni lapidario contro Matteo Salvini - Agenzia_Ansa : #Covid, meno casi più vittime. In #Umbria rossa 500 ricoverati. Le varianti fanno paura. #Lockdown locali diffusi a… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Meteo: gelo russo in arrivo nel weekend, ecco i primi dettagli) è stato pubblicato su: Tempo St… - OttaviDeborah : RT @fanpage: #GovernoDraghi, il M5S potrebbe chiedere due ministeri -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Il Sole 24 ORE

Che stecca per Bruce Springsteen , che sbandata per The Boss , che disdetta di date e di coincidenze per il rocker che per mezzo secolo aveva nobilmente rifiutato di prestare la sua gloria per ...Marche, 421 positivi in 24ore, 52 con sintomi Nelle24ore sono 421 i positivi al coronavirus rilevati nelle Marche tra le nuove diagnosi con un rapporto positivi/testati al 12,1%; ce ne sono ...Giornata senza particolari spunti per l'azionario europeo, che ha chiuso la seduta intorno alla parita'. Il Ftse Mib ha segnato -0,15% a 23.264 punti. A sostenere il sentiment ...MediaWorld ha scelto di 'fare i prezzi a pezzi' con l'iniziativa 'Mega Sconti'. Queste ore rappresentano l'ultima occasione per usufruire delle offerte.