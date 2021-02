Ultime Notizie Roma del 10-02-2021 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio e Movimento 5 Stelle per ora non vota su Rousseau Grillo torna con Un Tweet sull’importanza di un super Ministero per l’ambiente ondata di commenti da parte dei militanti certificati sulla piattaforma Rousseau al post con cui prima il garante Grillo e poi capo politico Vito Crimi hanno decretato la sospensione del voto sul rosso al governo a guida Mario Draghi i primi commenti più numerosi sono quelli dei militanti irritati per la sospensione della votazione ma nel corso della mattinata anche quelli che si schierano con Grillo in attesa delle consultazioni Salvini E Berlusconi hanno ribadito la volontà di dare un contributo senza veti e dopo la lunga fila di adesioni da parte delle forze politiche Mario Draghi in cassa via libera delle parti sociali abbiamo ...