Tutti lo conoscevano come Prince: la sua morte ha commosso la città (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dolore e commozione in città per la scomparsa di quell'uomo che Tutti conoscevano. Amico di tutta la città. Eugenio Ricca (Web)La città di Diamante è sconvolta per la morte improvvisa di Eugenio Ricca, 48 anni, meglio conosciuto come "Prince". L'uomo viveva in una roulotte parcheggiata all'esterno del supermercato Despar, molto frequentato in città. La sua morte improvvisa ha sconvolto, tuti, un arresto cardiaco, con molta probabilità. Tutti lo conoscevano, Tutti gli volevano bene, Tutti avevano per lui un pensiero gentile, cosi come lui per Tutti. La sua roulotte, li nel parcheggio del Despar era ...

