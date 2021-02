Tumori, scoperta chiave d’ingresso per l’invasione dei linfociti killer (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un modo per permettere ai linfociti killer anticancro di infiltrarsi all’interno del tessuto tumorale per eliminarlo. E’ quanto hanno scoperto i ricercatori del Centro di medicina sperimentale (Cerms) della Città della Salute di Torino e del Dipartimento di Biotecnologie molecolari e Scienze per la salute dell’Università di Torino. Lo studio è pubblicato su ‘Proceedings of the national Academy of sciences’ (Pnas). Il tumore del pancreas viene a ragione definito il ‘killer silenzioso’, in quanto – ricorda una nota – non presenta sintomi specifici quando si manifesta. O meglio, quando questi compaiono, spesso sono associati ad uno stadio molto avanzato della malattia. La causa potrebbe derivare dal fatto che, fin dalla sua origine, il tumore del pancreas è caratterizzato da un intricato insieme di cellule di diversa natura che lo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un modo per permettere aianticancro di infiltrarsi all’interno del tessuto tumorale per eliminarlo. E’ quanto hanno scoperto i ricercatori del Centro di medicina sperimentale (Cerms) della Città della Salute di Torino e del Dipartimento di Biotecnologie molecolari e Scienze per la salute dell’Università di Torino. Lo studio è pubblicato su ‘Proceedings of the national Academy of sciences’ (Pnas). Il tumore del pancreas viene a ragione definito il ‘silenzioso’, in quanto – ricorda una nota – non presenta sintomi specifici quando si manifesta. O meglio, quando questi compaiono, spesso sono associati ad uno stadio molto avanzato della malattia. La causa potrebbe derivare dal fatto che, fin dalla sua origine, il tumore del pancreas è caratterizzato da un intricato insieme di cellule di diversa natura che lo ...

