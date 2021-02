The Legend of Zelda remaster forse in arrivo. Nuovi marchi registrati sembrano confermarlo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nintendo ha festeggiato parecchi anniversari negli ultimi tempi. L'anno scorso il 35° anniversario di Super Mario, mentre quest'anno il 25° anniversario di Pokemon, il 40° anniversario di Donkey Kong e il 35° anniversario di The Legend of Zelda. E mentre i fan di Nintendo Switch hanno avuto modo di provare Breath of the Wild fin da subito alla data di uscita della console, un remake di Link's Awakening è stato l'unico altro gioco di Zelda ad essere pubblicato su Switch. Vale la pena ricordare che gli originali Zelda, Zelda 2 e A Link to the Past sono tutti disponibili sulla console tramite Nintendo Switch Online, ma i fan chiedono a gran voce informazioni sul sequel precedentemente annunciato di Breath of the Wild. Tuttavia, sembra che Nintendo abbia depositato un marchio che potrebbe ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nintendo ha festeggiato parecchi anniversari negli ultimi tempi. L'anno scorso il 35° anniversario di Super Mario, mentre quest'anno il 25° anniversario di Pokemon, il 40° anniversario di Donkey Kong e il 35° anniversario di Theof. E mentre i fan di Nintendo Switch hanno avuto modo di provare Breath of the Wild fin da subito alla data di uscita della console, un remake di Link's Awakening è stato l'unico altro gioco diad essere pubblicato su Switch. Vale la pena ricordare che gli originali2 e A Link to the Past sono tutti disponibili sulla console tramite Nintendo Switch Online, ma i fan chiedono a gran voce informazioni sul sequel precedentemente annunciato di Breath of the Wild. Tuttavia, sembra che Nintendo abbia depositato uno che potrebbe ...

EclecticFirst : RT @IGNitalia: Di recente, Nintendo ha registrato nuovamente il marchio del capitolo pubblicato su DS. Novità in arrivo per il trentacinque… - IGNitalia : Di recente, Nintendo ha registrato nuovamente il marchio del capitolo pubblicato su DS. Novità in arrivo per il tre… - Medeapm : RT @Eurogamer_it: Se vi dicessimo che a fine 2021 usciranno sia #SwitchPro che il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild? https:… - tech_gamingit : Nintendo registra nuovamente il marchio The Legend of Zelda Phantom Hourglass, sequel di Windwaker! Potrebbe essere… - oOShinobi777Oo : Nintendo registra nuovamente il marchio The Legend of Zelda Phantom Hourglass, sequel di Windwaker! Potrebbe essere… -