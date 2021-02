“Sono io, vostro onore, non sono un gatto”. Procuratore del Texas inserisce per sbaglio il filtro ‘gattino’ nell’udienza su Zoom: il video è esilarante (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Udienza su Zoom, l’avvocato non riesce a togliere il filtro gattino “sono io, vostro onore”, così un Procuratore del Texas, Rod Ponton, durante l’udienza su Zoom, in cui per sbaglio ha inserito il filtro “gattino” sul volto. Il risultato è un video esilarante diventato rapidamente virale sui social statunitensi, in cui l’avvocato parla con il volto di un gatto. Quella che doveva essere una banale udienza civile si è trasformata così in un teatrino comico. Per circa 30 secondi il Procuratore protagonista dell’incidente virtuale ha cercato di rimuovere il gattino, ma senza riuscirsi. “sono pronto ad ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Udienza su, l’avvocato non riesce a togliere ilgattino “io,”, così undel, Rod Ponton, durante l’udienza su, in cui perha inserito il“gattino” sul volto. Il risultato è undiventato rapidamente virale sui social statunitensi, in cui l’avvocato parla con il volto di un. Quella che doveva essere una banale udienza civile si è trasformata così in un teatrino comico. Per circa 30 secondi ilprotagonista dell’incidente virtuale ha cercato di rimuovere il gattino, ma senza riuscirsi. “pronto ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Sono vostro Razer Viper 8K Hz - Recensione

Tutti i tasti sono personalizzabili, tranne il click sinistro. E potete assegnargli qualsiasi ...in remoto la macchinetta del caffè? Potete assegnare l'avvio dell'eseguibile a un tasto del vostro mouse.

Giornata del malato: Cesena - Sarsina, domani celebrazioni e testimonianze

... dedicata al tema "'Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli' (Mt 23,8). La relazione di fiducia alla base della cura dei malati", sono due gli appuntamenti in programma giovedì 11 ...

“Sono io vostro onore, non sono un gatto”, l’avvocato non riesce a togliere il filtro… Il Fatto Quotidiano Bmw R nine T 1200 (2021) nuova a Brescia

DINAMICA - CONCESSIONARIA UFFICIALE BMW MOTORRAD. Moto in pronta consegna da immatricolare. Garanzia Ufficale Motorrad 48 mesi. Ritiriamo la vostra permuta. Inviateci dati e immagini del vostro motove ...

La Tari più alta d’Italia agita lo scontro politico, da FdI a Sgarro

Molti sono contestabili e finiranno per intasare tribunale e uffici ... Secca la replica di Sgarro: «A differenza vostra proveremo ad evitare il bagno di sangue ai cittadini con il ricorso in ...

