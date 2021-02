Selvaggia Lucarelli: critiche e post pesanti dopo il post sulla Meloni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mentre il post pubblicato qualche giorno fa su Giorgia Meloni continua a far discutere Selvaggia Lucarelli deve fare i conti con moltissimi haters che, proprio vista la critica alla leader di Fratelli D’Italia, hanno attaccato la giornalista sui suoi social! Un recente post di Selvaggia Lucarelli ha fatto molto discutere, facendo alzare un grande polverone intorno alla giornalista del TPI. Con uno scatto raffigurante Giorgia Meloni, infatti, la Lucarelli Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mentre ilpubblicato qualche giorno fa su Giorgiacontinua a far discuteredeve fare i conti con moltissimi haters che, proprio vista la critica alla leader di Fratelli D’Italia, hanno attaccato la giornalista sui suoi social! Un recentediha fatto molto discutere, facendo alzare un grande polverone intorno alla giornalista del TPI. Con uno scatto raffigurante Giorgia, infatti, laArticolo completo: dal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : Nessun capolavoro, bensì l'omicidio-suicidio di un vanaglorioso a cui interessa non solo far fallire le feste, ma a… - stanzaselvaggia : Il Grande fratello e quei concorrenti che entrano nei reality per la stessa ragione per cui vengono espulsi. - Storace : RT @ChiodiDonatella: ROBA DA FAR SCHIATTARE DI INVIDIA LA #LUCARELLI, SE SOLO LO COMPRENDESSE, MA LEI SI OCCUPA DI #GLITTER. Al partito de… - M_decimoMeridio : RT @ChiodiDonatella: ROBA DA FAR SCHIATTARE DI INVIDIA LA #LUCARELLI, SE SOLO LO COMPRENDESSE, MA LEI SI OCCUPA DI #GLITTER. Al partito de… - Gianmar26145917 : RT @ChiodiDonatella: ROBA DA FAR SCHIATTARE DI INVIDIA LA #LUCARELLI, SE SOLO LO COMPRENDESSE, MA LEI SI OCCUPA DI #GLITTER. Al partito de… -