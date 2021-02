Scendono i contagiati ma crescono i ricoveri: Ancona è sempre ad alto rischio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ancona - Una provincia, quella di Ancona, osservata speciale dove nelle ultime settimane si registra un trend in crescita di casi positivi rispetto alle altre zone delle Marche. E anche ieri, seppur ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 10 febbraio 2021)- Una provincia, quella di, osservata speciale dove nelle ultime settimane si registra un trend in crescita di casi positivi rispetto alle altre zone delle Marche. E anche ieri, seppur ...

DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Covid, i nuovi contagiati scendono a 30 ma si registra un'altra vittima in provincia' - NotiziediPrato : Covid, i nuovi contagiati scendono a 30 ma si registra un'altra vittima in provincia [ - infoitinterno : Le cifre del Coronavirus in Sicilia: i nuovi contagiati scendono a 574, cala il tasso di positività - rep_palermo : Le cifre del Coronavirus in Sicilia: i nuovi contagiati scendono a 574, cala il tasso di positività - lanuovariviera : Cupra scendono i contagiati. 'Il picco si è verificato a metà gennaio. Questa settimana ci ha lasciato un concittad… -