Ostia | Carabinieri sorvegliano una casa sospetta | beccano sia il pusher che il fornitore

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) I controlli deidiper la lotta allo spaccio continuano e proprio ieri hanno arrestato un 43enne di Fiumicino e denunciato un 39enne romano per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. I, da tempo insospettiti, hanno monitorato l’abitazione di un possibile, in zonaAntica; dopo un po’ hanno notato un uomo entrare nellae uscire poco dopo per poi allontanarsi a bordo di un’autovettura. I militari, senza farsi notare, hanno pedinato l’autista fino ad un’abitazione di Fiumicino, dove lo hanno bloccato e perquisito. Leggi anche: Roma, fermata per un ‘controllo’: donna incinta rapinata e schiaffeggiata da falso carabiniere Ihanno così rinvenuto 3 sacchetti di plastica, all’interno dei quali vi erano ...

_Carabinieri_ : Riserva statale del Litorale Romano i #Carabinieri di Vitinia e la Stazione Forestale di Ostia hanno scoperto delle… - _Carabinieri_ : Roma: localizzato un deposito di droga. I #Carabinieri di Ostia hanno sequestrato 25 panetti di cocaina, per un pes… - MarcoMassimili6 : RT @_Carabinieri_: Roma: localizzato un deposito di droga. I #Carabinieri di Ostia hanno sequestrato 25 panetti di cocaina, per un peso com… - bbredditt : RT @_Carabinieri_: Riserva statale del Litorale Romano i #Carabinieri di Vitinia e la Stazione Forestale di Ostia hanno scoperto delle serr… - forestale82 : RT @_Carabinieri_: Riserva statale del Litorale Romano i #Carabinieri di Vitinia e la Stazione Forestale di Ostia hanno scoperto delle serr… -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia Carabinieri

Il Corriere della Città

... ex volto di Non è la Rai, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip e ospite dei salotti di Mediaset, è stato arrestato daidi. Il 32enne si trova detenuto nel ...Finocchietti si era fermato nella bufera di, Belli si riporta su misure a cui ci aveva ...anche per Idea Pieroni la saltatrice in alto di Barga passata da poco dalla Virtus Lucca ai...(AGR) I primi ad accorgersi che in quel canale che corre parallelo a via dei Romagnoli qualcosa non andava per il giusto verso sono stati [...] ...In casa, oltre alla droga, trovati anche 210 mila euro in contanti. Ad effettuare l’operazione è stato il nucleo dei carabinieri di Ostia. Ora detenuto nel carcere di Rebibbia e ...