Mattino: Mertens tornerà in campo nella partita di ritorno contro il Granada

Il ritorno a Napoli di Mertens è stato rimandato. Come scritto ieri, il belga resterà in patria ancora 7-10 giorni per continuare la riabilitazione alla caviglia. Il Mattino scrive che "ritornerà la prossima settimana a Castel Volturno e andrà in panchina a Bergamo per la partita di campionato e sarà pronto per il ritorno con il Granada in Europa League". Per rivederlo in campo, dunque, occorrerà aspettare, presumibilmente il 25 febbraio.

