Luis Suarez fa volare l’Atletico Madrid a suon di gol | Simeone gongola | psicodramma Barcellona E la Juve mastica amaro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Asono bastati pochi mesi per entrare di diritto nella storia dele del calcio spagnolo. Sedici gol nelle prime diciassette partite di Liga non si vedevano dalla stagione 1997/98, quella che regalò a Bobo Vieri il titolo di Pichichi. L’importanza che il bomber uruguaiano riveste nella formazione diè ormai all’attenzione di tutti, soprattutto del. Il club blaugrana, giusto per dare seguito a una stagione disastrosa dal punto di vista finanziario, sta pagando a carissimo prezzo la decisione di mollarlo ai rivali per soli sei milioni. Tra l’altro in variabili. In Catalogna le ragioni che hanno portato a un atto sportivamente così sciagurato continuano a essere enorme argomento di discussione. Si è parlato di un...