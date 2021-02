L’Empoli pareggia e rimane in testa, il riepilogo di B (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’Empoli pareggia e rimane in testa alla Serie B, vince invece il Monza in trasferta a Vicenza, pareggiano la Salernitana e il Cittadella. La 22^ giornata si concluderà poi oggi con lo scontro salvezza tra Reggina e Virtus Entella alle 19 e con Chievo Verona-Reggiana alle ore 21. L’Empoli pareggia e rimane in testa, vittoria L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Salernitana vince ancora, il riepilogo della Serie B Probabili formazioni Monza-Salernitana, Serie B I risultati della quinta giornata di Serie B Le probabili formazioni Frosinone – Spezia La Lazio batte di misura il Frosinone con Correa Inter Monza 1-0: decide ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021)inalla Serie B, vince invece il Monza in trasferta a Vicenza,no la Salernitana e il Cittadella. La 22^ giornata si concluderà poi oggi con lo scontro salvezza tra Reggina e Virtus Entella alle 19 e con Chievo Verona-Reggiana alle ore 21.in, vittoria L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Salernitana vince ancora, ildella Serie B Probabili formazioni Monza-Salernitana, Serie B I risultati della quinta giornata di Serie B Le probabili formazioni Frosinone – Spezia La Lazio batte di misura il Frosinone con Correa Inter Monza 1-0: decide ...

spaziocalcio : #SerieB, in tutte le partite di oggi si segna nel finale: in ben sei su otto dal 90' in poi! L'#Empoli pareggia col… - TUTTOB1 : LIVE TB - Diretta Goal Serie B: il Pordenone torna avanti, raddoppia il Lecce, pareggia l'Empoli - emmeemme__ : @sburrotre @Liido45 Se non fa cashout e l'empoli pareggia quanto piglia? - infoitsport : Serie B: l'Empoli in dieci pareggia con il Monza. Risultati e classifica - periodicodaily : il Monza pareggia 1-1 con l'Empoli, brianzoli secondi - PeriodicoDaily Sport #Monza #Empoli @HabenTseghe -

Ultime Notizie dalla rete : L’Empoli pareggia Serie B: undici anni dopo si sfidano Lecce ed Empoli, nel big match giallorossi favoriti a 2,12 Calciomercato.com