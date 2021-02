La Juve guarda al Sassuolo: non solo Scamacca, torna di moda un vecchio pallino (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il direttore sportivo bianconero potrebbe acquistare un esterno d'attacco neroverde quasi "in saldo". Leggi su 90min (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il direttore sportivo bianconero potrebbe acquistare un esterno d'attacco neroverde quasi "in saldo".

FerTayeb : @massimozampini Aspettavo 'Juve, non cosi' ma guarda caso che tutti i giornalisti invitati da bein sport araba risu… - finoallafinetr : @realvarriale Ma come le hanno ridato i giga?? Non ha scritto per le sconfitte della sua squadra del cuore, adesso… - LionTig01102069 : @realvarriale Guarda che si rivede . Ce ne hai messo di tempo a tornare . L'hai presa bene la sconfitta con la Juve… - sellyp : Guarda caso è deprorevole solo se si parla di Juve, non guarda mai a casa sua il signore Varriale - Maca__1987 : RT @EdoardoMecca1: La Juve va in finale di Coppa Italia e tensioni tra Conte ed Agnelli: le reazioni. ?? Guarda il video completo: https://… -