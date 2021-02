Jerome Boateng, morta ex fidanzata 25enne: si erano lasciati il 2 febbraio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Cronaca Jerome Boateng fidanzata, la 25enne Kasia Lenhardt trovata priva di vita in casa a solo una settimana dalla rottura con il calciatore. La polizia tedesca conferma la morte di Kasia Lenhardt, fino ad appena una settimana fa fidanzata del calciatore del Bayern Monaco, Jerome Boateng. La giovane, 25 anni, era una modella molto nota L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Cronaca, laKasia Lenhardt trovata priva di vita in casa a solo una settimana dalla rottura con il calciatore. La polizia tedesca conferma la morte di Kasia Lenhardt, fino ad appena una settimana fadel calciatore del Bayern Monaco,. La giovane, 25 anni, era una modella molto nota L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Adnkronos : ++Trovata morta #modella 25enne, ex di #JeromeBoateng: è giallo++ - tuttoatalanta : La ex fidanzata di Jerome Boateng trovata morta in casa. Si erano lasciati pochi giorni fa - gibelli_omar : RT @Adnkronos: ++Trovata morta #modella 25enne, ex di #JeromeBoateng: è giallo++ - cla_juve_38 : RT @Adnkronos: ++Trovata morta #modella 25enne, ex di #JeromeBoateng: è giallo++ - Piergiulio58 : Kasia, modella ed ex del calciatore Jerome Boateng, morta a 25 anni: giallo a Berlino. La coppia aveva rotto una se… -