Il coraggio che serve a Draghi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A poche settimane dal termine del suo mandato alla BCE, parlando agli studenti e al corpo accademico dell’Università Cattolica di Milano, Mario Draghi ha descritto le migliori doti del policy maker come una combinazione di conoscenza, coraggio e umiltà. Faceva evidentemente riferimento alla sua esperienza pregressa, in particolare a quella pressoché conclusa a Francoforte, ma quel mix di caratteristiche cognitive e caratteriali appare particolarmente evocativo soprattutto ora che si appresta a guidare il governo in un momento cruciale per l’Italia. Secondo il neopresidente del consiglio, la prima condizione per poter essere un buon decisore è la conoscenza dei fatti. Su questo, è difficile se non impossibile pensare a una persona in una posizione migliore rispetto a quella di Draghi, che nei suoi ruoli apicali prima al Ministero del ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A poche settimane dal termine del suo mandato alla BCE, parlando agli studenti e al corpo accademico dell’Università Cattolica di Milano, Marioha descritto le migliori doti del policy maker come una combinazione di conoscenza,e umiltà. Faceva evidentemente riferimento alla sua esperienza pregressa, in particolare a quella pressoché conclusa a Francoforte, ma quel mix di caratteristiche cognitive e caratteriali appare particolarmente evocativo soprattutto ora che si appresta a guidare il governo in un momento cruciale per l’Italia. Secondo il neopresidente del consiglio, la prima condizione per poter essere un buon decisore è la conoscenza dei fatti. Su questo, è difficile se non impossibile pensare a una persona in una posizione migliore rispetto a quella di, che nei suoi ruoli apicali prima al Ministero del ...

ItaliaViva : .@matteorenzi : 'Tutti sapevano che Draghi fosse migliore di Conte, ma nessuno ha avuto il coraggio di lavorare in… - matteosalvinimi : Mi auguro con tutto il cuore che venga fatta giustizia e a tutte le donne dico: abbiate il coraggio di DENUNCIARE,… - CarloCalenda : Dopo aver parlato per giorni di europeismo relativamente a Ciampolillo e c come pilastri del Conte Ter, il… - onedsnotes : RT @ViperellaElla: Stefania: ' le cose che ho detto io le pensa tutta la casa con la differenza che io ho avuto il coraggio di dirlo in pun… - CamixLipa : RT @ViperellaElla: Stefania: ' le cose che ho detto io le pensa tutta la casa con la differenza che io ho avuto il coraggio di dirlo in pun… -