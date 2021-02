I cinghiali ormai sono arrivati in città | una famigliola immortalata all' ex Crass

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) ANCONA - Pochi giorni fa li avevano fotografati al parco di Villa Beer, alle Grazie. Poi in via Del Conero, vicino alle scuole e alla chiesa. L'ultimo avvistamento è di ieri all'alba, all'interno dell'...

StalkerAnsya : @ehydemetria @anikeatable Per non parlare del fatto che hanno ucciso tutta la piccola selvaggina costringendo le vo… -

Ultime Notizie dalla rete : cinghiali ormai

Corriere Adriatico

continuano ad avvicinarsi.sono in città. APPROFONDIMENTI L'ALLARME Isono arrivati in città: un ungulato fotografato in...abbiamo a che fare con istanze che quotidianamente riceviamo da allevatori e agricoltori che ... Il numero di lupi, come dei, è aumentato e la visione del passato che mirava ...ANCONA - Pochi giorni fa li avevano fotografati al parco di Villa Beer, alle Grazie. Poi in via Del Conero, vicino alle scuole e alla chiesa. L’ultimo avvistamento è di ...Il coordinamento squadre di caccia al cinghiale: «la Regione si inventa il regolamento senza alcun confronto con le associazioni venatorie» ...