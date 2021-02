Governo | incontro Berlusconi-Salvini | ‘sostegno a Draghi con responsabilità e senza veti’

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “Lungo e cordiale” colloquio tra Matteoe Silvioa Villa Grande, la nuova residenza romana del presidente di Forza Italia. I due leader -si legge in una nota- si sono confrontati sulla situazione politica e sui contenuti delle proposte che sono state presentate al presidente del Consiglio incaricato Mariohanno ribadito “la ferma volontà di dare un contributo, con senso diporre alcun veto, per risollevare il Paese da una gravissima crisi sanitaria, economica e sociale”. L'articolo CalcioWeb.

Dopo la giornata di ieri, conclusasi con il rinvio del voto sulla piattaforma Rousseau, chiesto da Beppe Grillo, il premier incaricato Mario Draghi incontra oggi, dalle 10,30 a Montecitorio, enti loca ... Beppe Grillo nel suo primo incontro con Mario Draghi ha messo sul piatto una fiscalità di vantaggio per le SB. Un tema molto caro al partito di Matteo Renzi.