Governo: Draghi non contratta i ministri. Ma spuntano i nomi di Conte, Giorgetti e Zingaretti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il presidente incaricato non ha fatto promesse e sceglierà solo consultanbdosi con Mattarella. Non è escluso che possa sentire, nella giornata di oggi, 11 febbraio, i leader dei partiti, nelle prossime ore, per informarli prima di diramare la composizione del Governo. Per Fi, in alternativa ad Antonio Tajani, il deputato Andrea Mandelli e le parlamentari Anna Maria Bernini e Mara Carfagna. Nel M5s torna l'ipotesi di un ingresso di Conte, insieme a Di Maio e Patuanelli Leggi su firenzepost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il presidente incaricato non ha fatto promesse e sceglierà solo consultanbdosi con Mattarella. Non è escluso che possa sentire, nella giornata di oggi, 11 febbraio, i leader dei partiti, nelle prossime ore, per informarli prima di diramare la composizione del. Per Fi, in alternativa ad Antonio Tajani, il deputato Andrea Mandelli e le parlamentari Anna Maria Bernini e Mara Carfagna. Nel M5s torna l'ipotesi di un ingresso di, insieme a Di Maio e Patuanelli

borghi_claudio : Grande Landini, sono sicuro che lo ius soli sia la prima cosa che hanno in mente i lavoratori Governo, Landini (C… - ricpuglisi : Ho un dubbio: per quale buffa ragione il @Mov5Stelle deve necessariamente far parte della maggioranza parlamentare… - fattoquotidiano : Governo, Landini (Cgil): “A Draghi abbiamo indicato tema dello ius soli. Se si vuole coesione sociale, chi nasce qu… - eurallergico : RT @ElioLannutti: Le cose più belle scritte contro Draghi, grillino a sua insaputa, sul blog di Beppe Grillo. Per questo dobbiamo votare NO… - nicola_vecchio : RT @TELADOIOLANIUS: #Fratoianni : “Se ci sono ministri della Lega nel Governo, dico no a Draghi” Il primo partito italiano, l’Italia reale,… -