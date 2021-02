Giovani attiviste digitali. Chi guida on line la svolta verde (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le chiamano attiviste digitali. Hanno cominciato, tutte quante, realizzando che un loro personale gesto poteva avere la potenza di una rivoluzione che fosse viaggiare riducendo l’impatto sul pianeta o riciclare i propri abiti usati. Così come fondare un webmagazine dedicato alla sostenibilità ambientale o organizzare proteste su un territorio inquinato, in nome della salute dei loro figli e dei figli di tutte. Donne che guidano on line la svolta verde guarda le foto attiviste ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le chiamano. Hanno cominciato, tutte quante, realizzando che un loro personale gesto poteva avere la potenza di una rivoluzione che fosse viaggiare riducendo l’impatto sul pianeta o riciclare i propri abiti usati. Così come fondare un webmagazine dedicato alla sostenibilità ambientale o organizzare proteste su un territorio inquinato, in nome della salute dei loro figli e dei figli di tutte. Donne cheno onlaguarda le foto...

dafadoy : RT @MadameEugenie: @OizaQueensday In Senegal ci sono tantissime donne attiviste come anche reti di giovani. C'é anche la versione locale de… - MadameEugenie : @OizaQueensday In Senegal ci sono tantissime donne attiviste come anche reti di giovani. C'é anche la versione loca… -