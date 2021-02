Flick: “Non abbiamo già vinto, il Tigres è una squadra molto aggressiva” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Conferenza stampa di vigilia della finale del Mondiale per Club che domani vedrà sfidarsi Bayern Monaco e Tigres. Hansi Flick, allenatore dei bavaresi, non si fida dei messicani e ammette che la vittoria non sarà scontata. Queste le sue parole: “Non abbiamo già vinto. Chi pensa questo non capisce nulla. Il Tigres è una buona squadra. Li ho visti in semifinale e sono rimasto molto colpito dal modo in cui hanno giocato. Hanno un gioco molto intenso e molta qualità sulle fasce. Sono molto aggressivi. Daremo tutto, sarà una partita difficile. Siamo felici di essere arrivati ??in finale e ora giocheremo per vincere la coppa. La formazione? Metteremo la squadra migliore ma ovviamente cercherò di mettere in campo una ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Conferenza stampa di vigilia della finale del Mondiale per Club che domani vedrà sfidarsi Bayern Monaco e. Hansi, allenatore dei bavaresi, non si fida dei messicani e ammette che la vittoria non sarà scontata. Queste le sue parole: “Nongià. Chi pensa questo non capisce nulla. Ilè una buona. Li ho visti in semifinale e sono rimastocolpito dal modo in cui hanno giocato. Hanno un giocointenso e molta qualità sulle fasce. Sonoaggressivi. Daremo tutto, sarà una partita difficile. Siamo felici di essere arrivati ??in finale e ora giocheremo per vincere la coppa. La formazione? Metteremo lamigliore ma ovviamente cercherò di mettere in campo una ...

Flick_ct : RT @MorenaAlmanno: Vinci quando capisci che ci perde chi ti perde, non tu - ssteyuj : RT @fliick3r: non trovi strano? cosa? sentirsi davvero simili stavo per dirlo io! è bello accorgersi che… - asiadelprete_ : RT @fliick3r: non trovi strano? cosa? sentirsi davvero simili stavo per dirlo io! è bello accorgersi che… - _startreatment_ : RT @fliick3r: non trovi strano? cosa? sentirsi davvero simili stavo per dirlo io! è bello accorgersi che… - Flick_ct : RT @Carlo2Mario: Un vero e grande sentimento Non ha spazio dentro di Te Ha bisogno di essere esternato. -