Didattica Online con il Professor Strampalat: progetti gratuiti in DDI di educazione alla sostenibilità per la tua classe con IO ? NATURA (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Parmalat Educational aggiorna la sua ricca proposta Didattica sull’educazione alla sostenibilità con nuovissimi progetti gratuiti: arriva IO ? NATURA! Percorsi in DDI in diretta con gli esperti e attività formative per Scuole Primarie e Secondarie di I Grado per una scuola innovativa, divertente e green. Vuoi dare una sferzata di novità alle tue lezioni sfruttando L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Parmalat Educational aggiorna la sua ricca propostasull’con nuovissimi: arriva IO ?! Percorsi in DDI in diretta con gli esperti e attività formative per Scuole Primarie e Secondarie di I Grado per una scuola innovativa, divertente e green. Vuoi dare una sferzata di novità alle tue lezioni sfruttando L'articolo .

SaraLaPochi : RT @lucarallo: Scopri il corso 'L’uso professionale di #Twitter per giornalisti e comunicatori' organizzato da @CentrostudiRoma Impara ad… - socialmediacosi : RT @lucarallo: Scopri il corso 'L’uso professionale di #Twitter per giornalisti e comunicatori' organizzato da @CentrostudiRoma Impara ad… - JacopoFortino : RT @lucarallo: Scopri il corso 'L’uso professionale di #Twitter per giornalisti e comunicatori' organizzato da @CentrostudiRoma Impara ad… - deborastracqua : RT @lucarallo: Scopri il corso 'L’uso professionale di #Twitter per giornalisti e comunicatori' organizzato da @CentrostudiRoma Impara ad… - Brandtopia_it : RT @lucarallo: Scopri il corso 'L’uso professionale di #Twitter per giornalisti e comunicatori' organizzato da @CentrostudiRoma Impara ad… -