Covid Germania, verso proroga restrizioni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - La cancelliera tedesca Angela Merkel incontrerà oggi i premier dei 16 Laender per discutere di come portare avanti la strategia anti-Covid in Germania Stando alla bozza di un documento citato dalla Dpa, è probabile che le misure restrittive attualmente in vigore fino al 14 febbraio vengano estese, forse fino a marzo. E' da novembre che la Germania ha adottato misure di contenimento della pandemia che hanno portato alla chiusura delle scuole, degli asili nido e degli esercizi commerciali considerati non essenziali. Alcuni stati hanno già messo a punto i piani per una progressiva riapertura delle scuole a partire dalla prossima settimana. Ieri la cancelliera si è dichiarata contraria a qualunque allentamento delle restrizioni fino al primo marzo, stando a fonti a conoscenza dei contenuti di una riunione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - La cancelliera tedesca Angela Merkel incontrerà oggi i premier dei 16 Laender per discutere di come portare avanti la strategia anti-inStando alla bozza di un documento citato dalla Dpa, è probabile che le misure restrittive attualmente in vigore fino al 14 febbraio vengano estese, forse fino a marzo. E' da novembre che laha adottato misure di contenimento della pandemia che hanno portato alla chiusura delle scuole, degli asili nido e degli esercizi commerciali considerati non essenziali. Alcuni stati hanno già messo a punto i piani per una progressiva riapertura delle scuole a partire dalla prossima settimana. Ieri la cancelliera si è dichiarata contraria a qualunque allentamento dellefino al primo marzo, stando a fonti a conoscenza dei contenuti di una riunione ...

Germania: Covid, oggi videoconferenza Merkel-Laender su sviluppi blocco generale

La cancelliera sarebbe, infatti, preoccupata dalla diffusione in Germania delle mutazioni del Covid-19. Uno sviluppo che potrebbe essere facilitato dalla rimozione delle limitazioni attualmente ...

