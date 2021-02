Cosa cambia per Pirlo e Conte dopo il passaggio del turno della Juventus contro l’Inter (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Juve in finale, Inter eliminata. Pirlo si aggiudica il terzo round con Conte, nonostante il pareggio 0-0 allo Stadium. E ora insegue uno storico double Ci sono partite anonime, altre che incidono decisamente poco nell’economia di una stagione, l’impressione invece è che Juve Inter sia stata un bivio per entrambi gli allenatori. Pirlo imbocca la finale con la possibilità di sollevare il secondo trofeo a pochi mesi dal debutto in panchina, Conte invece riceve un biglietto di sola andata per lo scudetto. Il terzo confronto diretto ravvicinato tra i due allenatori finisce in pareggio, eppure è la sentenza più pesante. La Juve gioca da Juve, e fa esattamente la partita che vuole, studiata a tavolino da Pirlo. Certo, un gol di Ronaldo non avrebbe guastato, ma a volte anche Cristiano si dimostra umano. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Juve in finale, Inter eliminata.si aggiudica il terzo round con, nonostante il pareggio 0-0 allo Stadium. E ora insegue uno storico double Ci sono partite anonime, altre che incidono decisamente poco nell’economia di una stagione, l’impressione invece è che Juve Inter sia stata un bivio per entrambi gli allenatori.imbocca la finale con la possibilità di sollevare il secondo trofeo a pochi mesi dal debutto in panchina,invece riceve un biglietto di sola andata per lo scudetto. Il terzo confronto diretto ravvicinato tra i due allenatori finisce in pareggio, eppure è la sentenza più pesante. La Juve gioca da Juve, e fa esattamente la partita che vuole, studiata a tavolino da. Certo, un gol di Ronaldo non avrebbe guastato, ma a volte anche Cristiano si dimostra umano. ...

s_margiotta : Quando politica era cosa seria, svolta di un partito aveva bisogno di anni di dibattito, Congressi, studi, saggi. C… - LuciGuenz : RT @s_margiotta: Quando politica era cosa seria, svolta di un partito aveva bisogno di anni di dibattito, Congressi, studi, saggi. Craxi pe… - sherpa810 : Un rospo in più o un rospo in meno da ingoiare cosa cambia? - MoniShantiRani : RT @milapersiste: In tutto il mondo alle donne che appartengono alle fasce sociali più deboli cosa cavolo può interessare se ai livelli alt… - GiancarloGarci6 : @utini19 Se siamo dentro mi dici cosa cambia visto che sono maggioranza anche senza di noi? In più io se penso che… -