Confindustria Campania, firmata l'intesa per il Laboratorio Zero Robotics all'Istituto Augusto Righi di Napoli (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'8 febbraio 2021 si è svolta la conferenza stampa per la sottoscrizione di un protocollo d'intesa avente ad oggetto la realizzazione di uno specifico Laboratorio Zero Robotics presso l'Istituto Augusto Righi di Napoli per sostenere l'education campana nel mondo. Zero Robotics è una competizione mondiale di robotica aerospaziale organizzata dal Mit di Boston in collaborazione con la Nasa, Aurora e altre agenzie aerospaziali. Lo storico istituto tecnico industriale napoletano partecipa dal 2013 alla competizione, qualificandosi ogni anno per la finale, vinta nel 2016. La nuova edizione della competizione comporta una fase progettuale che rende necessaria la disponibilità di un Laboratorio dedicato. Di qui il sostegno del mondo ...

