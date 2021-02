Come studiare i vermi porterà a costruire i robot del futuro (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Presi singolarmente, questi piccoli vermi della specie lumbriculus variegatus (detti anche blackworm della California) conducono uno una vita alquanto banale, nutrendosi di microrganismi negli stagni e rappresentando essi stessi uno dei pasti preferenziali per i pesci tropicali, Come saprà chi è appassionato di acquari. Ma aggregati in decine, o centinaia, di esemplari, possono dar luogo a quello che in inglese si chiama un worm blob, cioè una massa informe con caratteristiche a metà strada tra quelle di un liquido e quelle di un essere vivente, che ai vermi serve per trattenere l’umidità e proteggersi dall’essiccamento. In uno studio appena pubblicato su Pnas un team di scienziati della Georgia Tech ha studiato da vicino questi grumi di vermi per provare a comprenderne, e copiarne, il movimento: traslata nel campo ... Leggi su wired (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Presi singolarmente, questi piccolidella specie lumbriculus variegatus (detti anche blackworm della California) conducono uno una vita alquanto banale, nutrendosi di microrganismi negli stagni e rappresentando essi stessi uno dei pasti preferenziali per i pesci tropicali,saprà chi è appassionato di acquari. Ma aggregati in decine, o centinaia, di esemplari, possono dar luogo a quello che in inglese si chiama un worm blob, cioè una massa informe con caratteristiche a metà strada tra quelle di un liquido e quelle di un essere vivente, che aiserve per trattenere l’umidità e proteggersi dall’essiccamento. In uno studio appena pubblicato su Pnas un team di scienziati della Georgia Tech ha studiato da vicino questi grumi diper provare a comprenderne, e copiarne, il movimento: traslata nel campo ...

