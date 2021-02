Coca-Cola | ritirati alcuni lotti | ecco quali | perché e cosa fare

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Ministero della Salute ha reso noto, sul proprio sito, un richiamo per idiL201027, L201024, L201028, L201026, L201029, L201031, L201030, L201103, L201201, L201202. Interessate dal ritiro sul mercato, le bottigliette in vetro dida 33cl in confezione da 24.disono statidal mercato per la possibile presenza di corpi estranei, filamenti di vetro. Nei diversi documenti pubblicati sul Sito del Ministero della Salute nella giornata di ieri, tra le avvertenze, si legge di verificare il numero di lotto riportato sul collo o etichetta della bottiglia. Nel caso in cui ...

Ritirati dal mercato alcuni lotti della. In particolare, il richiamo riguarda le bottiglie della bevanda venduta in confezioni di vetro da 33cl in confezioni da 24 pezzi ciascuna. A darne notizia è il Ministero della Salute. Allerta Coca Cola in tutta Italia per un richiamo alimentare da parte del Ministero della Salute. Il problema riguarda diversi lotti di bottiglie di vetro della Coca Cola. Il problema infatti è dovuto alla possibile presenza di corpi estranei, filamenti di vetro. Immediato ritiro dagli scaffali dei negozi per diversi lotti di Coca Cola venduta in bottiglie di vetro. A darne notizia è il Ministero della Salute attraverso il suo portale web dedicato agli Avvisi.