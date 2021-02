Catania | aggredisce il marito a martellate e coltellate | arrestata

Leggi su limemagazine.eu

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) . Una donna di 49 anni è statacon l’accusa di tentato omicidio e maltrattamenti contro familiari per aver aggredito ail compagno. A far scattare l’ira della donna una lite scoppiata dopo la scoperta della foto dell’ex sul cellulare del sessantottenne. La lite è stata sedata dai carabinieri e l’anziano è stato soccorso. È accaduto a Mascali () Ha aggredito ildurante una lite. È successo a Mascali, in Sicilia, dove una donna di 48 anni è statacon l’accusa di tentato omicidio e maltrattamenti contro familiari. A far scoccare la lite, la scoperta, nella memoria del telefono dell’uomo, di una foto della presunta ex fidanzata del68enne. ...