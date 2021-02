Bruce Springsteen arrestato per guida in stato ebbrezza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Bruce Springsteen arrestato: incredibile notizia dagli Stati Uniti. Il cantautore guidava in stato di ebrezza. Ecco cosa è successo. Bruce Springsteen, clamoroso retroscena dagli USA: il cantatore statunitense è stato arrestato per guida in stato d’ebbrezza. I fatti risalgono allo scorso 14 novembre nel New Jersey ma la notizia è emersa soltanto adesso su indicazione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021): incredibile notizia dagli Stati Uniti. Il cantautoreva indi ebrezza. Ecco cosa è successo., clamoroso retroscena dagli USA: il cantatore statunitense èperind’. I fatti risalgono allo scorso 14 novembre nel New Jersey ma la notizia è emersa soltanto adesso su indicazione L'articolo proviene da Inews.it.

Corriere : Springsteen arrestato per guida in stato di ebbrezza a novembre: comparirà in tribunale - fanpage : Bruce #Springsteen arrestato per guida in stato di ebbrezza - ilpost : Per chi è meno interessato allo sport e più a quello che gira attorno al #SuperBowl, qui ci sono tutti gli spot tra… - Adnkronos : '#BruceSpringsteen arrestato per guida in stato di ebbrezza' - soundsblogit : Bruce Springsteen arrestato a novembre 2020? Ecco cosa è successo -