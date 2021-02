Boxe | Evander Holyfield torna alla carica di Mike Tyson

(Di mercoledì 10 febbraio 2021), 2 volte campione del mondo dei pesi massimi, ha recentemente dichiarato che un match tra Lui epotrebbe generare la cifra astronomica di 100 MLN di dollari. The real Deal, 58 anni, con un record di 48-10-2, ha detto che il pubblico vuole vedere il terzo incontro tra lui e Irone loro dovrebbero dare al pubblico ciò che cerca.ha già incontrato2 volte, una nel 1996 e una nell’anno successivo, il 1997 e in entrambe le occasioni ha vinto. Nella seconda occasionefu squalificato nel corso del terzo round. La rivalità tra i 2 pugili è definitivamente messa da parte quindi, ma come spesso succede…MAi dire mai., 54 anni, ha recentemente sostenuto un match sulle 8 riprese contro ...

Mike Tyson ha confermato ufficialmente che combatterà anche nel 2021. La grande icona della boxe contemporanea si era rimesso in gioco poco più di un mese fa, tornando sul ring a 54 anni ......