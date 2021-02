Bonus affitto: a chi spetta e come funziona (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gli effetti della pandemia hanno colpito tantissime famiglie italiane, con la conseguente nascita di tanti Bonus per agevolare i cittadini più in difficoltà. Tra questi c’è anche il Bonus affitto, vediamo assieme a chi aspetta e come funziona. Cos’è il Bonus affitto? Il Bonus affitto è un contributo a fondo perduto, pari al 50 per Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gli effetti della pandemia hanno colpito tantissime famiglie italiane, con la conseguente nascita di tantiper agevolare i cittadini più in difficoltà. Tra questi c’è anche il, vediamo assieme a chi a. Cos’è il? Ilè un contributo a fondo perduto, pari al 50 per

